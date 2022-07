A profi teniszmeccseken a játékosok, illetve a bírók mellett a labdaszedők is szerves részét képezik a játéknak, minden elguruló, elpattogó sárga gömbre rá kell repülniük, és szigorú protokollok szerint várniuk az újabb feladatra.

A jelenleg is zajló wimbledoni tenisztorna előtt felmerült, hogy ezt a feladatot akár kutyák is végezhetnék. Egy állatok biztosításával foglalkozó cég meg is próbálkozott ezzel egy londoni teniszklubbal közösen: a négylábúak átfogó labdaszedői kiképzést kaptak, benne többek között teniszhálóugrással és a pálya vonalai mentén történő futással.

Azzal sosem volt baj a tesztek során, hogy az ebek visszahozzák a labdát, hiszen erre komolyabb kiképzés nélkül is képesek a házi kedvenceink. Gondot jelentett azonban, hogy csak úgy maguktól nem adták vissza a labdákat az embereknek. Martin Schiller, a teniszklub koordinátora elmondta, hogy jutalomfalatokat kellett bekészíteniük, hogy nagyobb eséllyel visszakaphassák a labdákat.

Az állatbiztosító cég szerint még hosszú út áll előttük, de nem tettek le arról, hogy jövőre valóban bevessék az ebeket Wimbledonban, ahol 250 ember munkáját válthatnák ki.