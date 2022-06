Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy házuk kertjében medencét alakítsanak ki. Már a kiépítése is drága, de a fenntartása is rengeteg pénzbe kerül egy kisebb példánynak is, ezért legtöbbünknek a strandok, a vízpartok vagy a felfújható gumimedencék jelentik a hűsölési lehetőséget.

A franciaországi Calaak’Oncept előjött azonban egy köztes megoldással. A cég hajókonténerek építőipari átalakításával foglalkozik, de most ráfeküdtek azok medencévé változtatására. Akadályt nem nagyon ismernek: van, aki simán csak az udvarra állítja a belülről tökéletesen kialakított, minden rendszerrel felszerelt, vízzel teli konténert, de földbe helyezést, sőt, még megemelt változatokat is képesek megvalósítani.

Mindez független attól, hogy éppen 6 vagy 10 méteres darabot kér a megrendelő, vagy kér-e bele külön jakuzzis részt, mely 2, 3 vagy 5 személyes is lehet. LED-fények is kérhetőek a víz alá, melyek színét távirányítással lehet változtatni.

Egy-egy ilyen medence elkészítése akár négy hétig is tarthat, attól függően, mennyire bonyolult darabot kért a megrendelő. A legolcsóbb példányok 15 ezer euróba, átszámítva 6 millió forintba kerülnek.

Konténereket egyre több helyen használnak az építőiparban, az idei futball-világbajnokság egyik stadionjának is ez lesz a fő építőanyaga: