Egyre több ember füléből lóg ki a hétköznapok során valamilyen vezeték nélküli fülhallgató. Az iPhone-osokat könnyen felismerni a fehér színű AirPodsról, alakja szinte összetéveszthetetlen – legalábbis eddig ezt gondoltuk.

Az utóbbi időben azonban egyre többen éreznek késztetést arra, hogy megkóstolják az Apple termékét. Korábban egy TikTok-felhasználó mesélte el, hogy fájdalomcsillapító helyett véletlenül egy AirPods-fülest küldött le bő vízzel, most pedig egy brit tévés műsorvezető járt pórul.

Kristie Allsopp, a Channel 4 egyik népszerű arca Twitter-oldalán számolt be arról, hogy szokásos vitaminadagjába a fülhallgatója is belekeveredett. A méteres, ámde mégsem túl nagy eszköz végül nem jutott el a gyomráig, vissza tudta öklendezni. Viszonyításképpen ő maga osztott meg egy képet arról, mennyire könnyű is lehet belekeverni a gyógyszerek közé az AirPodsot, ez látható a fenti nyitóképen.

A vezeték nélküli fülhallgató nem csak ilyen gondokat tud okozni, még a világ egyik legfejlettebb vasúttársaságát is lépéskényszerbe hozta az AirPods: