Ha nem ismersz lehetetlent, és nem csak mondod, de hiszed is, hogy a határ csillagos ég, miért érnéd be kevesebbel, mint egy olyan karórával, amely megjárta a világűrt – vagy, hogy egészen pontosan fogalmazzunk, amelynek egy fontos alkatrésze a földön túlról származik? Pontosan ilyen óra a Mathey-Tissot Edmond Meteorite, amelynek számlapja a modell elnevezéséhez híven meteoritot tartalmaz…

Az évszázadok során mindig is luxuscikknek számított az óra – részben azért, mert az átlagember amúgy is a természet és a munkavégzés diktálta ütemben élte az életét, részben azért, mert a rendkívüli találmányokat, amelyek jóvoltából a toronyórák funkcióit előbb hordozható, később annál is kompaktabb, viselhető méretbe sűrítették a mesterek, csak a leggazdagabbak tudták megfizetni. A folyamatos, egymással párhuzamosan zajló fejlesztések miatt nehéz és igazságtalan volna egyetlen névhez és dátumhoz kötni a modern óra megteremtését. Annyi azonban bizonyos, hogy a szakma legkiválóbb mesterei – de nyugodtan nevezhetjük őket akár művészeknek is – többségükben abban a térségben tevékenykedtek, amelyet ma Svájcként ismerünk.

Nem véletlenül vált fogalommá a XX. századra a svájci óra. Az iparág hatékonyan alkalmazkodott a gyorsan változó társadalmi rétegződésekhez: megjelentek a megfizethető svájci márkák, amelyek termékei érezhetően magasabb minőséget képviseltek, mint más nemzetek egyébként szintén rangossá nőtt gyártóinak típusai. Ezzel párhuzamosan egy vadonatúj technológia jelent meg a színen. Az 1910-es években még csak laboratóriumi kísérletként létező, kvarckristály alapú időmérőket a második világháborút megelőzően egyre szélesebb körben alkalmazták tudományos és technológiai intézetek. A fejlesztésben élen jártak a legnagyobb svájci óragyártók, ám a hetvenes évektől mellettük fiatal japán márkák is megjelentek a színen, és szinte évről évre csökkentették a kvarcóraművek méretét, illetve előállítási költségeit.

A nyolcvanas években aztán kitört a forradalom. A kvarctechnológia, amelyre az előző évtizedekben prémium ínyencségként tekintett az óraipar, egyik napról a másikra a megfizethetőség szimbólumává vált. A kvarcórák divatosak voltak, pontosak és olyan olcsók, amilyen egy mechanikus szerkezetű óra soha nem tudna lenni. Az utóbbiak által képviselt értékek – a tradíciók, a szakértelem, a kézműves mesterség – háttérbe szorultak: az óra egyszerű kiegészítővé vált. Mivel ezzel párhuzamosan a divat világa is demokratizálódott, több tucatnyi új márka jelent meg a piacon, és többségük palettájáról a látványos órák sem hiányoztak.

Ez az időszak válaszút elé állította azokat a svájci óragyártókat, amelyek nem a legfelső árkategóriákba tartoztak. Voltak, akik bedobták a törülközőt, mások összefogtak, hogy költségeiket csökkentve éljék túl a nehéz időszakot. És olyanok is akadtak, mint a Mathey-Tissot, amely úgy döntött, hogy némi piaci hátrány miatt nem fogja feladni már akkor is évszázados hagyományait. Kár is lett volna érte, hiszen az 1886-ban, a svájci óragyártás szülőföldjén, Neuchâtel kantonban alapított márka gyorsan jelentős presztízsre tett szert.

Számos szakmai kitüntetés mellett katonai megrendelések bizonyították a Mathey-Tissot órák minőségét: a gyár mindkét világháborúban az Egyesült Államok fegyveres erőinek beszállítójaként dolgozott. A márka legnevesebb ügyfele Elvis Presley volt, aki családtagjainak, barátainak, valamint munkatársainak rendelt speciális kidolgozású Mathey-Tissot automatákat: akinek ilyen óra volt a csuklóján, annak szabad bejárása volt a Király összes koncertjére és turnéjára.

A Mathey-Tissot tehát úgy döntött, kivárja, amíg az ügyfelek visszatérnek a svájci minőséghez. Amint aztán a távol-keleti tömegtermelés árelőnye olvadni kezdett, úgy veszítettek – és veszítenek folyamatosan – vonzerejükből a divatmárkák, hiszen a hagyományos svájci óragyártók árképzését kevésbé befolyásolták a tömegpiacot érintő változások. Ezt felismerve a Mathey-Tissot néhány éve teljesen megújította termékportfolióját, amely így kifejezetten barátságos árfekvésű darabokat is magában foglal, ugyanakkor továbbra is megtalálhatók benne a márkára immár 136 éve jellemző, felső kategóriás luxusmodellek.

Ezek egyike a cikkünk bevezetőjében is említett Mathey-Tissot Edmond Meteorite karóra, amelyhez a gyártó egy tanúsítványt mellékel, igazolva, hogy a számlap gyártásánál valóban a világűrből származó kőzetet használtak fel. A természetes anyag sajátosságainak köszönhetően minden egyes darab egyedi, így valódi megismételhetetlen különlegességről van szó. A vadonatúj, 2022 nyarán piacra lépő óra az Edmond szériában már bevált felső kategóriás, dátumkijelzős automata szerkezetet kapta meg, ami rendkívül megbízhatóvá is teszi ezt az utánozhatatlanul stílusos karórát.