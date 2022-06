A kutyaszépségversenyek steril világának mutatott fricskát egy érdekes rendezvény Kaliforniában, az 1970-es években. A legrondább kutyát próbálták megtalálni, és az ötlet akkora népszerűségre tett szert, hogy kisebb kihagyásokkal azóta is évente megrendezésre kerül az anti-szépségverseny Petalumában.

A koronavírus miatt két évig hiába vártak világhírnévre a ronda kutyák, idén azonban új esélyt kapta. Az erős mezőnyből a 17 éves, Mr. Happy Face nevű kutya emelkedett ki, akit a gazdái egy helyi menhelyről hoztak el, és állításuk szerint a találkozás „szerelem volt első látásra”.

Meet the world's ugliest dog.



The doggy inner-beauty pageant was held Friday in California for the first time since the pandemic, with "Mr. Happy Face" snagging the title. Judges called him "adorable but ugly at the same time." You agree? pic.twitter.com/VDByGLz4Vb