Egy lottóötös sem elég a magyar milliárdos házáért

33 millió dollárért jelen áron 12,5 milliárd forintért kínálja Beverly Hills-i kastélyát Gattyán György – számol be amegveszlak.hu

Mint a lap beszámol róla, a Docler cégcsoport tulajdonosa 3,5 évig próbálta meg értékesíteni egy másik Beverly Hills-i házát, amelyet 2021 szeptemberében tudott eladni, most elkezdte árulni egy másik Los Angeles környéki ingatlanját is.

Az 1992-ben épült, neoklasszicista stílusú ingatlan hét hálószobás, 10 fürdőszobás főépülettel rendelkezik. Két szinten közel 1300 négyzetméternyi laktóér biztosít kényelmet a tulajdonosoknak.

Ez azonban csak az egyik rész, ugyanis tartozik hozzá egy 1000 négyzetméteres vendégház, amely jelenleg edzőteremként szolgál, de tartozik hozzá négy autóra tervezett, az X-alakú ház oldalában diszkréten elrejtett garázs is.

Hatalmas terek, nagy üvegfelületek és luxus jellemi a 2,2 hektáros területen fekvő ingatlant, amelynek természetesen a kertje is csodásan rendezett. Ahogy az az ilyen ingatlanoknál jellemző, hatalmas konyha, szaunával, gőzfürdővel felszerelt fürdőszoba is szerepel benne, ahogy játékszoba, borospince, mozi és teniszpálya is segíti a kikapcsolódást.