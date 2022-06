Nem egyedülálló dolog a bankok és a légitársaságok közötti partnerkapcsolat. Jó példa erre a rózsaszín fapados légitársaság hitelkártyája, mely az ismertebbek közé tartozik. Az Egyesült Államokban is található számtalan hasonló konstrukció, melyek között azért akadnak különlegesebbek.

Ilyen a Delta Airlines és az American Express közös terméke, a Delta SkyMiles Reserve American Express Card. A pénzügyi részletek esetünkben teljesen mellékesek, sokkal menőbb annál, hogy a lap egykor több ezer méteres magasságban repült.

A fekete kártya 25 százalékban ugyanis egy egykori Boeing 747-es utasszállító fémalkatrészeinek beolvasztásából készült. Minden kártyatulajdonos az igényelt termék mellé kap egy információs lapot is arról, hogy a fém, mellyel fizet, pontosan milyen utat is járt be korábban. Ebből kiderülhet például a megtett távolság, a repült órák és a repülések száma, de az is, hány évig volt forgalomban a repülő és átlagosan milyen sebességgel és mennyi utassal szelte az eget még gépkorában.

Ha fémből készült bankkártyát szeretnénk mi is a tárcánkban tudni, már itthon is válogathatunk a lehetőségek közül: