Egy megfelelő járművel bármilyen úton közlekedni hatalmas élmény, de örömöt igazán a kanyarok okoznak. Mivel sík terepen nem sok dolog indokolja a kanyarok beiktatását, a dombok, hegyek felé kell vennünk az irányt egy jó örömautózásért. Nyáron extra hozadékként ott van, hogy a magasabban fekvő helyek hűvösebbek is, így ez is egy érv az ilyen jellegű kikapcsolódás mellett. Jöjjön három útvonal Európából, melyek közül bármelyiket is választod, jól döntesz – menj akár autóval, akár motorral!

Großglockner: 36 hajtűkanyar és motorkiállítás a csúcson

Virágos rétekkel, illatos erdőkkel, meredek sziklákkal tűzdelt csodás táj tárul elénk, miközben Ausztria legmagasabb csúcsánál, a 3798 méter magas Großglocknernél haladó panorámaúton vezetünk. A Hohe Tauern Nemzeti Park szívében épült túraútvonal Heiligenblutból indul, majd 48 kilométer és 36 éles kanyar után Fusch településén ér véget. Bárhol is állsz meg útközben, mindenhol gyönyörű kilátás fogad. A Ferenc József császárról elnevezett magaslatról mesés panoráma nyílik a Keleti-Alpok leghosszabb gleccsere, a Pasterze irányába. Külön érdekesség, hogy itt található a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkiállítása, amit semmiképp se hagyj ki, ha már eddig elmotoroztál. Innen továbbindulva jutsz el a panorámaút legmagasabb pontjához, az Edelweißspitze hegycsúcshoz (2751 méter), hogy aztán már csak lefelé gurulva gyönyörködj az alpesi tájban.

Stelvio-hágó: igazi dolce vita az olasz panorámaúton

Az olasz hágó 75 éles kanyarral várja azokat a kalandvágyó motorosokat, akik a nyitóképen is látható közel kétszáz éves túraútvonalat választják. A Tirolt Lombardiával összekötő ötven kilométer hosszú hegyi szerpentin a Ponte di Stelvio nevű hídtól indul, és több hangulatos településen átvezetve kezdetben viszonylag enyhén kanyarog, hogy aztán “bekeményítsen”, és megdobja az adrenalinszintedet, amíg el nem éred a 2757 méteres csúcsot. Eközben ráadásul olykor 10%-nál is nagyobb mértékben emelkedő szakaszt kell leküzdened. De megéri folyamatosan nyomni a gázt, hiszen gyönyörű látványban lesz részed, hihetetlenül csodás tájakon vezet majd az utad. A motorosok és autósok mellett gyakran biciklisek is meghódítják a Stelviót, amely egyébként a Giro d’Italia kerékpárverseny egyik leglátványosabb etapja.

Transalpina: tükörsima aszfalt a motorozás szerelmeseinek

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Transalpina (@transalpinaroad) által megosztott bejegyzés

Az autósok és motorosok által kedvelt Transzfogarasi panorámaút kevésbé ismert, és éppen emiatt kevésbé zsúfolt testvére a Transalpina, amely Erdély és Havasföld között kanyarog. A 148 kilométer hosszú útvonal Románia legmagasabban fekvő közútja, amely a Déli-Kárpátokban a Párin-hegységen keresztül vezet, miközben kis településeket, erdőket, hidakat, tavakat érint. A Sebes-folyó mesterséges víztározója, az Oasa-tó remek pihenőpont lehet, káprázatos itt a környék. Ha nem sietsz, és nem akarod megállás nélkül letolni a teljes Transalpinát – amit kb. 3 óra alatt lehet teljesíteni –, akkor a vízparton hosszabban is megpihenhetsz. Innen aztán továbbindulva változik a táj, kevesebb lesz a fa, és több a kanyar, meredek hegyoldalak között fogsz haladni. Az út olykor kétezer méteres magasságban kanyarog, ahonnan elképesztő a panoráma. Az aszfalt azonban végig tükörsima és hibátlan, az 1939-ben épült útvonal teljes felújítását közel tíz évvel ezelőtt fejezték be.