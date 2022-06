James Brown elkészítette minden idők egyik, ha nem a legmenőbb LEGO-építőelemét. A férfi ráunhatott arra, hogy a különféle megépíthető kütyük kijelzőiként szolgáló 2*2-es elemek képe nem változik, ugyanis azokat régebben festették, manapság pedig matricákkal oldják meg.

Saját kezébe véve a dolgokat 3D nyomtatás és elektronikai hozzáértése segítségével megalkotott egy olyan blokkot, melybe egy miniatűr kijelző is került. A nem egészen félcolos képernyő 72 pixel széles és 40 pixel magas, tehát nem ezen fogjuk élvezni a 4K-s filmeket, de nem is ez volt a fő szempont. Egy animációt futtatva rajta máris élettel telik meg az űrhajó is. A kijelző áramigénye nem túl nagy, az energiát egy speciális LEGO-blokkon keresztül kapja.

Miután mindez sikerült neki, Brown emelte a tétet, és felült a DOOM-vonatra. A 90-es évek klasszikus lövöldözős játékával gyakorlatilag mindenen és mindenki játszott már: egy okoshűtő kijelzőjén is futtatták korábban, de egy magyar tudós egy patkányt ültetett a játék elé, aki sikeresen teljesítette is a kitűzött feladatokat.

Ugyan a 72*40 pixel jelentősen elmarad attól, amivel élvezhető lenne a DOOM, de így is lenyűgöző, hogy a LEGO-kijelzőt külső monitorként tudta használni emberünk.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr

— James Brown (@ancient_james) June 19, 2022