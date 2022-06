A 20. század második felében rohamosan költöztek be a hétköznapi emberek háztartásába a különböző gépek, legyen szó akár a konyháról, a fürdőszobáról vagy a nappaliról. A gépek forradalmában éltek az emberek, amit az élelmesebbek próbáltak is kihasználni.

Így születhetett meg a lenti videóban is szereplő ágy 1959-ben, melyet készítői minden hasznosnak vélt funkcióval igyekeztek felszerelni. Maga a fekvőrész is motoros fej- és lábtámasszal felszerelt, melyet egy vezetékes távirányítóval lehet kontrollálni. Ez azonban csak a kezdet: a komódban található még zenelejátszó, masszírozógép, sőt, még teáskészlet is kissé érthetetlen módon.

Került ide viszont az ágyból szabályozható villany- és tévékapcsoló. Előbbi már manapság sem egy elérhetetlen dolog, utóbbi pedig majdhogynem ki is megy a divatból, hiszen telefonunkon bármihez hozzáférhetünk lefekvés előtt. Még a függöny elhúzásához sem kellett felkelni, hiszen azt is a komódból előhúzható szabályozóval lehetett állítani.

A videó narrátora hangsúlyozza, hogy szociális helyzettől függetlenül, minden lány megérdemli ezt a fajta luxust – ezért is szerepelt két hölgy a videóban. Más kérdés azonban, hogy a szociális helyzettől erősen függött, hogy ki tudott kifizetni ezért a komplex hálószobarendszerért 2500 fontot, mely az inflációval is számolva ma 24-25 millió forintba kerülne.