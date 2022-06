Kevés repülőtársaság vállalkozik olyan kihívásra, amit az ausztrál nemzeti cég, a Qantas bevállalt. Ugyanis évek óta terveznek egy olyan járatot, amely szünet nélkül teszi meg a 17 ezer kilométeres távot az Ausztrália délkeleti partjain fekvő Sydney és a brit főváros között. A rekordernek számító, 20 órás repülőút várhatóan 2025-ben indulhat el, a repülőgépek beszerzését most jelentette be a cég.

A hosszas tervezés a rekordhosszúságú út jelentette kihívások miatt volt szükséges, ilyen távot kevés gép tud kellő megbízhatósággal, kényelmesen, és nem mellesleg gazdaságosan teljesíteni. Az ausztrálok választása végül az Airbus A350-1000 repülőgépre esett, ebből rendeltek 12 darabot a járathoz.

What a view 🤩



This morning we welcomed a special @Airbus A350-1000 into Sydney - The aircraft will operate non-stop flights from Australia to other cities including New York and London, starting by the end of 2025. pic.twitter.com/ldXHEihHtq