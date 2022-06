A repülés az egyik legszennyezőbb közlekedési forma a világon. Mégis egyre többen és többet repülünk, így rengetegen dolgoznak azon, hogy valahogy fenntarthatóbbá tegyék ezt az utazási módot. Egy ilyen alternatíva a brit Hybrid Air Vehicles (HAV) léghajója, melyet még 2016-ban mutattak be, 2026-ra pedig el is készülnek az első, élesben is bevethető példányok.

Az egyik első megrendelő a valenciai központú Air Nostrum légitársaság, mely rögtön 10 Airlander típusú léghajót is rendelt. Ezek az ígéretek szerint 100-100 utast szállítanak majd tipikusan 300-400 kilométerre fekvő úti célokra. A tempó nem lesz nagy a hibrid erőforrással szerelt géppel, a maximális sebesség ugyanis csak 129 km/óra lesz. Cserébe azonban 90 százalékkal kevesebb lesz a szerkezet emissziója, mint egy hagyományos repülőgépnek lenne ugyanilyen távon.

Előny még, hogy nincs is feltétlenül szükség repülőtérre ahhoz, hogy felszálljon és landoljon a léghajó, melyet hélium segítségével tartanak majd a levegőben. Elég, ha van egy nagyobb sík felület, nincs szükség kifutópályára sem. Az utasok szintén kényelmesebben utazhatnak, mint a hasonló tempóra képes autókban: az 1-2-1 felosztású üléssorokban lesznek székek, melyeket egymással szembe is fordítanak, az üvegfalaknak köszönhetően pedig menet közben csodás panorámában lehet része gyakorlatilag mindenkinek. Az utazómagasság 6100 méter lesz.