Közösségi finanszírozású Kickstarter-projektnek indult a marsi felfedezéseknek emléket állító időmérő. Az ötlet annyira betalált, hogy az eredeti célt túlszárnyalva, messze többen fizettek be a különleges karóráért: 20 ezer dollárt akartak összekalapozni első körben, de végül 300 ezer dollár (113 millió forint) jött össze.

Nem csoda a lelkesedés, hiszen tényleg csábító darabról van szó, így a gyártásra vállalkozó Col&MacArthur már szinte biztosan piacra dobja a RED 3.721-est. Az órához megkapták a NASA elismerő plecsnijét, feltűnik a jól ismert logó, de igazán az apró utalások teszik különlegessé ezt az órát. A számlap a Mars domborzati térképét ábrázolja, 3D-s kialakítással, tehát tényleg vannak benne hegyek és völgyek.

Az egyedi számozású órát több kivitelben lehet rendelni, a drágábbak egy kis ablakban valódi marsi homokot is kapnak, amelyet egy Földre érkezett meteoritból nyertek ki. Ennek eredetiségéről igazolást is kapnak majd azok, akik kifizetnek az óráért 180 ezer forintot. A hátlapra a Perseverance fékezőernyőjének mintázatát gravírozták, az órát pedig rengeteg, a küldetéshez tartozó utalás díszíti, feltűntették a marsjáró érkezésének dátumát, a pontos leszállás GPS-koordinátáit is.