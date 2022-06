A Marsra eddig hat önjáró járművet küldött az emberiség, és ezek a kutatóeszközök már végleg nyomot hagytak a vörös bolygón. Küldetésük végeztével gyakorlatilag szemétként ékesítik majd a marsbéli tájat, és ez alatt nem csak a lemerült, elhasznált gép roncsára kell gondolni.

A leszálláskor apró darabok szóródnak szét a hőpajzsból, és egyéb alkatrészekből, ennek eredményéről készített a fotót a NASA a Perseverance nevű marsjáróval. Ezeken a képeken az ügynökség szemete (is) jól látható, ami egy sziklába akadt a Mars felszínén. Ez volt az, ami megvédte a szerkezetet az utazás, valamint a landolás során a szélsőséges hőmérséklettől.

A hőtakaró a 2021-es landolás közben kerülhetett oda, de az odajutás körülményeit a szakértők is csak találgatják.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8