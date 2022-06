A legtöbb videojátékot a kezünkkel irányítottuk mindig is, leszámítva azt, amikor vezettünk valamit, ott ugyanis a lábunkkal kezeljük a pedálokat. A gamercuccokat gyártó MSI szerint sokkal jobb lenne, ha más játékokhoz is használnánk pedált, és elő is álltak egy alkalmas kütyüvel, a Liberatorral.

A programozható pedál három, lábbal könnyen kezelhető gombot kapott. Egy természetesen a talp alatt van, kettő pedig körbeveszi a lábfejet, így annak jobbra vagy balra mozdításakor egyszerűen nyomható a gomb. Az MSI szerint az eszköz válaszideje egy tizedmásodperc.

A Liberator gombjai egy, a pedálhoz tartozó programon keresztül lehet beprogramozni, de egy gombra akár egy billentyűkombináció is beprogramozható, így akár egy bonyolultabb mozdulatsor is kiváltható egyetlen lábnyomással egy játékban. Az MSI szerint nem feltétlenül csak játékosoknak jöhet jól az eszköz: video-, audio- vagy épp képszerkesztéshez is segítséget jelenthet, ha péládul egy-egy menüpont megnyitását a pedál gombjaihoz hangoljuk.

Természetesen mint minden valamire való gamer holmi, ez is úszik a színes fényben. A pedál csúszásgátló mintázatot kapott a stabil használat érdekében. Arra is van lehetőség, hogy négy ilyen pedált egy rendszerbe kapcsoljanak a játékosok, bár ennek leginkább akkor van értelme, ha két izgága lábú játékos nyomja egyszerre valamilyen játékkal. Egy ilyen pedálért 159 dollárt, átszámítva 61 ezer forintot kér az MSI. Látszott, hogy a sikerben bizonytalanok voltak, ugyanis mindezt a közösségi finanszírozó oldalon, a Kickstarteren tették. Nagyobb volumenű projektet csak akkor csináltak volna ebből, ha az ottani eladások ezt indokolják – a dolog azonban nagyot ment, az eredeti 5000 dolláros kitűzött cél már 120 ezer dollár felett jár.