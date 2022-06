Nem is olyan rég kiderült, hogy az idén 25 éves Gran Turismo videojáték-széria eredeti határain túl is terjeszkedne, és egy tévéshow készülne belőle.

Már ez is kisebb meglepetésként hatott, az igazi bombát azonban csak a minap dobták le a GT háza táján: 2023-ban ugyanis érkezik egy Gran Turismo-film, egészen pontosan augusztus 11-én. A Sony a Columbia Pictures közreműködésével készíti majd az alkotást, a rendezői székben azzal a Neill Blomkamppal, aki több videojátékot is sikeresen átültetett már a mozivászonra.

A Deadline magazin jelentése szerint igaz történeten alapul majd a Gran Turismo-film: egy játékos sztoriján megyünk majd végig, aki esélyt kap arra, hogy a szimulátorozás után a versenypályán is megállja a helyét.

Ezzel szerencsére nem lőttek el minden spoilert az információkhoz közel állók, ugyanis a GT Academy programnak köszönhetően többen is lehetőséget kaptak korábban, hogy a virtuális tér után valódi versenygépekkel is kipróbálhassák magukat. Mind közül a legismertebb Jann Mardenborough, aki igen magas szintig jutott a későbbiekben: formaautókkal is versenyzett, de GT3-as és GT4-es géposztályokban is lehúzott a későbbiekben néhány szezont. Legutóbb a DTM japán megfelelőjének számító Super GT-ben versenyzett 2020-ban.

Mellette ott van még a közelmúltból Igor Fraga, aki olyan játékbeli versenysorozatokban hívta fel magára a figyelmet, melyekhez még a Nemzetközi Automobil Szövetség is a nevét adta. A brazil pilóta egy szezont ment is a Forma-3-ban, ahol a 24. lett a bajnokságban, valamivel alacsonyabb szinten azonban sikeresebb volt, bajnoki győzelmeket, dobogókat is bezsebelt.