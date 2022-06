27 év – sajnos számos sztárnak csak ennyi adatott meg az életből, és a 27-esek klubjához csatlakozik az egyik első nagy internetböngésző, az Internet Explorer is. A betárcsázós korszak egyik legnépszerűbb szoftvere június 15. után már nem kap több frissítést gyártójától, a Microsofttól, így aki továbbra is ezt használja a jövőben, az fokozott veszélynek teszi ki magát, illetve számítógépét.

Túl sokáig azonban nem is lehet majd használni: a Windows 11 operációs rendszerhez már meg sem érkezett az Internet Explorer, a korábbi keretrendszereknél pedig frissítésekkel vezetik majd át a még meglévő felhasználókat az új Microsoft-webböngészőre, az Edge-re.

Az Internet Explorer annak idején még a Windows 95-tel együtt jelent meg, ezzel próbált meg saját szeletet kihasítani a böngészőpiacból a Microsoft olyan szoftverekkel szemben, mint a sokáig verhetetlennek tűnő Netscape Navigator. Mindezt óriási sikerrel tette, 2003-ban például az internetezők 95 százaléka ezt a programot használhatta. Gyakorlatilag így tanultunk meg netezni és kezdhettük el élvezni a szöveges után a képes, majd a mozgóképes, videós tartalmakat is.

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy hibátlan volt: számtalan sebezhetősége volt a programnak, a javítások pedig sokszor nagyon lassan érkeztek meg hozzá. Gyorsan el is húzott mellette a Mozilla Firefox és a Google Chrome is, melyek sebességben is verték az egyre elavultabb Explorert. Ez a tény rengeteg mémet ihletett az elmúlt másfél évtizedben. Így vonul hát nyugdíjba a böngésző, hátrahagyva az utód Edge-et, melyet – okulva a korábbi hibákból – a Google Chrome alapját is adó Chromium böngészőből fejlesztettek ki.