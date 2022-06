Te lehetsz a Wall Street farkasa ebben a villában

Manhattan New York egyik legnyüzsgőbb városrésze, onnan 50 percnyi autóútra azonban béke és nyugalom honol. A metropolisztól alig 20 kilométerre csendes kertvárosok találhatók, melyek népszerű lakhelynek számítanak a tehetősebbek körében.

Közéjük tartozik Ralph Bianculli is, aki 2010-ben megálmodta álomotthonát. A villához egy 10 ló számára kényelmes istálló is tartozik, emberünk ugyanis lótenyésztéssel is foglalkozott. Mégsem emiatt különleges a most eladósorba került ingatlan: több film és sorozat is készült itt, például a Sherlock és Watson című sorozat vagy épp A Wall Street farkasa.

A villához tartozó telek (2 hektár) olyan nagy, hogy Bianculli korábban ide szervezte lánya 300 fős esküvőjét. Már-már a vendégsereg is itt aludhatott volna, hiszen 6 háló-, 7 teljes értékű és 2 fél fürdőszoba (wc-mosdó) található az 1393 négyzetméteres otthonban. Szinte közvetlen a kapcsolata az Atlanti-óceánnal is, alig öt percre található a vízpart.

Mindemellett két konyha, edzőterem, medence, négybeállós garázs és lift található a házban, melyet Bianculli potom 10 millió dollárért (3,8 milliárd forintért) kínál.