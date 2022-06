Minden nagy hazai fesztiválon lehetősége van az embereknek arra, hogy a helyszínen töltsék a nap 24 óráját. A kempingek a fesztiválok fontos helyszíneivé váltak, közel sem csak alvóhelyek a sátorvárosok. A színpadi koncertek között gyakran itt töltik idejüket a bulizók, gyakorlatilag a második otthonukká válik, ahová hazajárnak.

Egy sátorba azonban nem fér be minden, ami igazán kényelmessé teszi a körülményeket, legyen szó akár a pihenésről, akár a fesztiválélményről. Mutatunk nektek néhány dolgot, amit az alapfelszerelések (ruha, tisztálkodószerek, telefontöltő stb.) mellett szerintünk érdemes elvinni magatokkal az ilyen alkalmakra, és talán eddig még nem jutott eszetekbe.

Powerbank

Töltő biztosan van mindenkinél, de hova dugod a másik végét? Sajnos a kempingekben ritkán látott vendég a konnektor, így maradnak a limitáltan elérhető töltőpontok. Egy otthon feltöltött, nagyobb kapacitású powerbank segít ezen, de még jobbak a napelemes változatok, melyeket újra tudunk tölteni hálózati áramforrás nélkül is. (Igaz, az utóbbiaktól nem érdemes csodát várni, hatékonyságuk alacsony.)

Naptej

Tapasztalatból mondhatom, hogy egy fesztiválon kevesebbet gondol az ember a bőrére, mint egy nyaraláson, pedig a körülmények nagyon hasonlóak. A tűző napon fedetlen karokkal, felsőtesttel hamar leég az ember, így kötelező tételnek számít a csomagban a naptej.

Kempingszék

Napközben jól esik néha leülni valahova, viszont egy fesztivál nem hemzseg az ülőhelyektől. Maradt a föld, jobb esetben a sátor “padlója”, ha nem akarunk porosak lenni – legalábbis eddig. Mostanság egyre több kempingszékes bulizót látni, akik készültek erre, így napközben ülve tudnak rákészülni az estére.

Szigetelőszalag

Van úgy, hogy csak a kempingben derül ki a sátorról, hogy problémás: lyukas az alja vagy az oldala, vagy épp a merevítő törött el. Akár ilyen esetre, akár a menet közbeni problémák javítására is alkalmas lehet egy erős szigetelőszalag. Lehet, hogy nem lesz a legszebb a látvány, de az biztos, hogy egyedi lesz, és azt a pár napot így is ki lehet húzni.

A kakukktojás: ne vigyél sátrat!

A sátrak kétségtelenül a fesztiválozós szett legnehezebb elemei, ráadásul még a ki- és összecsomagolásuk is melós. Több fesztivál kínál már olyan kempingezési lehetőséget, ahol a felállított sátrat ők adják, a bulizóknak pedig csak be kell költözniük. Mindezt persze lehet fokozni ágyakkal, szőnyegekkel, mobilklímával (!) felszerelt sátrakkal, melyekben állva is elfér az ember. Az idei Balaton Soundon például faházakban is alhat az ember – polcokkal, függönnyel, matraccal, árammal és világítással – melyek ráadásul zárhatóak is.