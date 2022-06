Az Európai Űrügynökség (ESA) által 2013-ban felbocsátott Gaia űrszonda küldetésének célja, hogy a Tejútrendszer legpontosabb és legteljesebb többdimenziós térképet készítse el. Ez lehetővé teszi a csillagászok számára, hogy rekonstruálják galaxisunk szerkezetét, illetve fejlődését az elmúlt évmilliárdok alatt, valamint hogy jobban megértsék a csillagok életciklusát és helyünket az űrben.

Az űrszonda korábbi méréseivel a csillagok mozgását határozták meg a galaxisunkban a csillagászok. A Gaia harmadik, legújabb adatközlése (Data Release 3) a galaxis közel kétmilliárd csillagáról tartalmaz új, illetve az eddiginél pontosabb információkat.

Today, @ESAGaia releases its new treasure trove of data about our home galaxy. Astronomers describe strange ‘starquakes’, stellar DNA, asymmetric motions and other fascinating insights in this most detailed Milky Way survey to date. #GaiaDR3



Read more: https://t.co/D1hacaWEjB pic.twitter.com/aBjXCf0WYu