Míg a PlayStation első számú autóverseny-játéka immár 25 éve a Gran Turismo-széria, addig az ősi rivális Xbox gépein a Forza nevet kell keresni, ha virtuális benzinégetésre vágyunk. Utóbbi azonban nem volt túl kegyes azokhoz, akik komolyabb kihívást jelentő, a valósághoz relatíve közel álló élményt kerestek.

A Forza ugyanis két vasat tart a tűzben: a fent tárgyalt első vonal a Motorsport nevű alszéria mellett ott a Horizon is. Utóbbira sokkal több hangsúlyt fektettek az elmúlt időben: a játéktermesebb, a valóságtól gyakran elrugaszkodó autós játékkal jobban meg lehetett fogni az átlagjátékosokat, ami nyilván jól jött mindenkinek a kassza túloldalán.

Most azonban újranyitja a Motorsport-fejezetet a Forza: a 2017-es Forza Motorsport 7 után jön az új rész, a nyolcadik a sorban, de a játék címe egyszerűen csak Forza Motorsport lesz. A 2023-ban érkező alkotásról a fejlesztő Turn 10 Studios közzétett egy kedvcsináló előzetest, melyben egy perc alatt minden vizuális petárdát ellőnek, amit csak lehet.

a videó a hirdetés után indul

A képi világra a fenti videó alapján nem lehet panasz, ahogy a pályakínálatra sem: a játékba visszatér Spa-Francorchamps és Laguna Seca, emellett debütálni fog a dél-afrikai Kyalami is. Szemben a GT7-tel, itt minden pályára alkalmazható az időjárás-változás, illetve a napszakok változása, a PlayStation címén ez csak néhány aszfaltcsíkon lehetséges. Mindez befolyással lesz a pályák aszfaltjának hőmérsékletére és a tapadás változására is a fejlesztők szerint – utóbbit a pálya felgumizódása is befolyásolja majd.