Gyakorlatilag az egész világ rákattant 2021 utolsó hónapjaiban a Nyerd meg az életed (Squid Game) című dél-koreai sorozatra a Netflixen, mely szinte azonnal a streamingszolgáltató egyik legnépszerűbb alkotásává vált. Habár a kilenc epizódon 12 évig gondolkodott rendezője, Hwang Dong-hyuk, a sikereket látva nemigen volt kérdés, hogy ebből folytatást akar mindenki, pláne egy ilyen tarolás után.

Hivatalosan azonban csak a minap jelentette be a Netflix a második évad érkezését. A szolgáltató Twitter-bejegyzéseiből kiderül, hogy visszatér majd a főhős, az első évad győztese, Gi-hun, valamint Front Man, a játékokat levezető maszkos ember is. Emellett bemutatnak egy vélhetően szintén kegyetlen módon gyilkoló robotot is, mely a leírás szerint a fenti képen is látható kislány alak barátja.

Arról még nincs információ, hogy hogy állnak a forgatások, sem arról, hogy az új évaddal mikor találkozhatunk a Netflixen. A rendező korábban 2023 végét emlegette lehetséges premierdátumként.