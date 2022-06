A Queenslandi Egyetem kutatói rájöttek, hogy a műanyagot is fogyasztó, szuperférgekként is emlegetett gyászbogárlárvák az emésztőrendszerükben meglévő enzimeknek köszönhetően akár úgy is életben tudnak maradnak, hogy pusztán az egyik legelterjedtebb műanyaggal, a polisztirollal táplálkoznak.

A tudósok szerint a szuperférgek úgy működnek, mint mini reciklálóüzemek: szájukkal megaprítják a polisztirolt, majd azzal táplálják a bélrendszerükben tanyázó baktériumokat.

A kutatócsoport több olyan enzimet is azonosított a lárvák beleiben, amelyek képesek lebontani a polisztirolt és a sztirolt. Mindkét műanyag gyakori az elviteles ételek csomagolásában, a szigetelésben és egyes autóalkatrészekben.

A BBC szerint mindazonáltal nem valószínű, hogy nagyüzemi féregfarmok jönnének létre a műanyaghulladék feldolgozására, inkább arról van szó, hogy meg kell találni azt az enzimet, amely a legnagyobb hatékonysággal segíthetne a műanyagok lebontásában a hulladékfeldolgozókban.

Ezzel a későbbiekben akár lebomló, bioműanyag előállítása is lehetségessé válhat. Más nemzetközi kutatásokban is sikerrel használtak baktériumokat vagy gombákat plasztik lebontására, de egyelőre még kérdéses, hogy ezek a technológiák működőképesek-e kereskedelmi szinten.