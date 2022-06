2021 februárja óta tevékenykedik a Marson a Perseverance nevű rover: gurulgat, fotózgat és leginkább lyukakat furkál a vörös bolygó felszínébe, na meg olyan látványos videókat is tud készíteni, mint az alábbi linken látható:

Egy ideje a marsjáró nem egyedül végzi küldetéseit: hű partnerre lelt egy marsi kő képében. A krumpliméretű kísérő vélhetően a Jezero-kráter környékén csatlakozott a Perseverance-hoz az ottani vizsgálatai során, az első felvételek idén februárban készültek róla.

A kövecske a NASA szerint rekordot is döntött, ugyanis már négy hónapja utazik a rover kerekének belső felében. Rekorddöntésről azért beszélhetünk, mert hasonlóra már korábban is volt példa a marsjárók történetében. A Spirit nevű rover 2004-ben egy napig vitt magával egy szintén krumpliméretű Mars-darabot, de a jelenleg is a vörös bolygón tevékenykedő Curiosity is vitt már magával potyautasokat rövidebb-hosszabb ideig.

Négy hónapos kirándulása alatt a rekorder kő nagyjából 8,5 kilométert tett meg eredeti tartózkodási helyétől, és vélhetően ez a szám még tovább gyarapodik: látszólag nem mostanában fog ugyanis kifordulni a szikladarab az 52 cm átmérőjű kerék belsejéből.