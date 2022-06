Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone: a két ikon, akik meghatározták a 80-as évek mozizási szokásait a világ jelentős részén. Rivalizálásuk közismert volt, egymásnak folyamatosan beszólogattak filmjeikben, a kedélyek pedig csak azt követően nyugodtak le, miután már kezdtek kikopni az A-listás filmekből. Azóta néhány filmben még együtt is szerepeltek (A feláldozhatók 2-3, Szupercella).

A rajongók körében amellett, hogy melyikőjük is volt a nagyobb király, fel-felmerülnek olyan kérdések is, hogy mi lett volna, ha az egyik ikon lett volna a másik filmjének főszereplője. Schwarzenegger a filmvásznon el is játszott ezzel a gondolattal Az utolsó akcióhős c. filmjében, ahol a videótékában Stallone szerepel a Terminator 2 plakátján.

Ennél egy fokkal mélyebben belement a témába a Ctrl Shift Face csapata, akik arra specializálódtak, hogy arcokat cseréljenek mozgóképeken. Ezek a deepfake-videók azonban pusztán szórakoztatási célokat szolgálnak, ellenben a hasonló technikával létrehozott felvételekkel, melyekkel könnyű álhíreket terjeszteni.

Jelen esetben a Terminator első részét vették kezelésbe, ahol a főhős tehát Stallone lett, útja során pedig többek között Jim Carrey-vel, Donald Trumppal és Mark Zuckerberggel is találkozik. A filmbe “visszakerült” Schwarzenegger is egy másik szerepbe, viszont mind közül a legbizarrabb talán a Sarah Connort alakító Willem Dafoe (igen, jól olvastad!) lett.

A technológia fejlődését egyébként jól jelzi az, hogy a Terminator második részéből készített Stallone-deepfake még közel sem volt ennyire valósághű, mint a mostani változat: