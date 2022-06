Július 13. és 17. között a Velencei-tó partja ismét fesztiválközponttá változik az újra visszatérő EFOTT-nak köszönhetően. A buli idén Sukoró mellett lesz olyan világsztárokkal, mint John Newman vagy DJ Regard, de a hazai zenei élet krémje (Wellhello, Halott Pénz, BSW) is fellép majd.

A veretes névsorhoz a mai belejentéssel Akon is csatlakozott, akit leginkább az mp3-korszak hallgatótársasága ismerhet a Locked Up, a Lonely, a Smack That vagy az I Wanna Love You című dalainak köszönhetően.

Az énekes csillaga manapság már másfajta alkotói munkával is foglalkozik: saját ruhamárkát is alapított, illetve ő volt az, aki előbb Szenegálban, majd Ugandában is megálmodott egy-egy Akon City-t. A nagyszabású tervek szerint a városokban Akon saját kriptovalutája, az AKoin lenne a hivatalos fizetőeszköz. Az okosvárosok teljesen megújuló energiaforrásokból tartanák fenn magukat, a közintézményektől kezdve az utolsó házig egyaránt.

Az első szenegáli projekt azonban megrekedt az első kapavágásoknál, hiába lengették be korábban nagy dérrel-dúrral a 6 milliárd dolláros (2179 milliárd forintos) projektet. Minderről tavaly szeptember óta nemigen jelent meg friss információ, és valószínűnek tartjuk, hogy a fesztivál alatt sem ezzel foglalkozik majd az énekes.