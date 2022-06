Zagros Jaff 16 évesen került iraki menekültként az Egyesült Királyságba. A most 33 éves férfi korábban nem is látott még életében pizzát, az elmúlt 17 évben azonban munkájának köszönhetően kitanulta az étel készítésének legapróbb fortélyait is. Mára odáig jutott, hogy ő lett szakmájának egyik legjobbja, melynek bemutatására lehetőséget is kapott Las Vegasban.

Itt rendezték meg idén a pizzakészítők világversenyét, ahol a leggyorsabb kezű mestert keresik. A versenyzőknek három különböző ízű (sajtos, gombás, pepperonis) pizzát kellett elkészíteniük úgy, hogy a tésztaalap adott volt, csak ki kellett nyújtani azt, paradicsomszósszal ízesíteni, majd jöhettek a feltétek.

Emberünk, aki háromszoros európai győztesként érkezett a megmérettetésre, hosszú hetek gyakorlását követően 70 másodperc alatt készült el a három pizzával. Állítása szerint 56 másodperc alatt is összejött volna neki a három étel, de az egyik darab túl nehéz lett, így azt korrigálni kellett.

A versenyen ugyanis a 8000 szurkoló mellett zsűri is van, akik figyelik a tömeget és a pizza kinézetét: bármilyen tökéletlenség az étel kizárásával és a versenyző kiesésével jár. Zagrosnak azonban minden összejött, így ő vihette haza a 3000 dolláros (1,1 millió forintos) pénzdíjat és a győztesnek járó övet. Tervei szerint két év múlva visszatér a versenyre, hogy megvédje bajnoki címét.