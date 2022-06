Jay Cassells sok-sok évvel ezelőtt egy jogi irodánál dolgozott, ahol kiderült róla, hogy nagyon jól rajzol. Illusztrációinak köszönhetően elismert művész lett, számtalan lapban jelentek meg alkotásai az évek során. Előfordult, hogy fiait is rajzocskákkal szórakoztatta: a kicsik érdeklődtek a Forma-1 iránt, ebből indult ki Cassells is a képeken látható műveknél.

A férfi főként a hőskor, az 1950-es és 1960-as évek autóit rajzolta át, mindegyiket úgy, hogy a végeredmény egy halra hasonlítson. Meglepő módon ezek a képecskék akkora sikert arattak otthon, hogy úgy döntött, érdemes lehet pénzt is csinálni belőlük. Az egyes rajzokból nagy méretű posztereket is árul, de az összes eddig elkészült alkotást könyvformátumban is meg lehet vásárolni.

A Classic Racing F1sh gyűjtemény minden egyes darabja megtekinthető az alkotó weboldalán. Itt lehet rendelni is az A4-es méretű képekből, melyek darabja 240 új-zélandi dollár, átszámítva 58 ezer forint.