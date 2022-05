Nem alakult jól Lewis Hamilton számára a 2022-es Forma-1-es Monacói Nagydíj. A Mercedes britje csak a nyolcadik helyen végzett a hercegségben, de mi a helyében biztosan nem bánkódtunk volna, ha olyan helyen pihenhetjük ki a futam fáradalmait, mint a hétszeres világbajnok luxusjachtja.

Hamilton még 2009-ben, első világbajnoki címét követően vette meg Sunseeker 90 márkájú jachtját akkori áron 4 millió dollárért – ez az összeg ma nagyjából kétmilliárd forintot ér az inflációval is számolva. A 91,9 láb (28 méter) hosszú hajó nem mondható kategóriája legnagyobbjának, de mit számít ez: így is több hálószoba áll a vendégek rendelkezésére. A belteret feketediófa-bútorokkal rendezték be, a légkondi alap, van kültéri zuhanyzó is, ha valaki lemosná magáról a sós vizet egy rövid úszás után és a szórakoztatóelektronika is a csúcsminőséget képviseli.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sunseeker International (@sunseeker_int) által megosztott bejegyzés

A pilóta a saját jachtját főként Monacóban tartja, így a vízen is aludhatott a hétszeres világbajnok a verseny előtt. Nem Hamilton azonban a mezőny egyetlen jachttulajdonosa: nem is olyan rég Fernando Alonso is vett egy, a briténél kisebb ladikot, de nem panaszkodnánk, ha egy ilyet vágnának hozzánk: