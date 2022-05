Rocco Filomeno, egy olasz méhész úgy döntött, hogy megadja a módját és igazán rendesen megünnepli a méhek világnapját. Május 20-én tette fel a szálláshelyeket megosztó Airbnb-re különleges méhészetét.

Egy takaros kis faházról van szó a dél-olaszországi Grottole faluja mellett, a méhész olívaültetvényén. A házikót helyi önkéntesek építették meg egy dizájner tervei alapján. A fenyőből és nyírfából készült lak elkészítése átszámítva 6,2 millió forintba került, és úgy alakították ki, hogy közvetlen környezetében több mint egymillió méh is békében élhessen.

Az ötletgazda szerint mindent az motivált, hogy milyen jó is lehet a méhek zümmögésének hangjára elaludni. Ez garantált is a faházban, melynek plafonjában kialakítottak egy átlátszó részt is, ahol folyamatosan megfigyelhető a méhek szorgoskodása és a kolónia épülése.

A szállás mellé természetesen ellátás is jár: a helyi gasztronómiai paletta minden elemét kipróbálhatják a vendégek, köztük természetesen a ház mézével. Hogy mindez mennyibe kerül, arról nincs információ: szabad időpont ugyanis nincs jelenleg a szálláshelyre, az idei évre minden napra lefoglalták már a helyet a szállásközvetítő oldal szerint.