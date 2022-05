Ebben a hotelben autóval mehetsz a szobáig

Európa egyik legforgalmasabb repülőtere mellett, Frankfurtban nyílt meg néhány hónappal ezelőtt a b’mine első szállodája, a német RTL szerint nagyjából 70 millió euróból, átszámítva 27,5 milliárd forintból valósult meg a beruházás. Azóta második hoteljét is megnyitotta a szállodalánc, amit Düsseldorfban húztak fel.

Természetesen ekkora befektetéssel nemcsak hagyományos szobákból, étteremből, edzőteremből és wellnessrészlegből áll a szálloda, hanem összesen 40 olyan szobával is rendelkezik, melyben autójukkal együtt szállhatnak meg a vendégek – a b’mine állítása szerint a világon elsőként kínál ilyen szolgáltatást.

A CarLoft lényege, hogy a megszállni vágyók egészen szobájuk erkélyéig mehetnek autóval. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a földszinten egy kártyával kinyitható a teherlift, ami az épület adott szintjére emeli az autót, majd azzal az erkélyre lehet gurulni, ahonnan egy üvegajtó vezet a szobába.

Egy 56 férőhelyes mélygarázzsal is rendelkezik a b’mine frankfurti szállodája, ahol 12 elektromos töltőt is elhelyeztek (melyek térítés ellenében vehetők igénybe), viszont valamennyi CarLoft-szoba esetében az erkélyen is tölthetőek a hibrid- és villanyautók. Mindemellett akkor is érdemes igénybe venni a szolgáltatást, ha valaki drága holmival, sok csomaggal vagy gyerekkel érkezik.

A tervezésnél a mozgássérültekre is gondoltak, akik autójukkal a hotel konferenciatermeibe is eljuthatnak, de a legnagyobb rendezvényterem akár még autóbemutatóra is alkalmas. Bármilyen, akár 4 tonnás jármű is elfér, a mennyezetig érő ablakoknak köszönhetően pedig lélegzetelállító kilátás nyílik egyik irányban a repülőtérre, a másikban pedig Frankfurt városára, ami mintegy 50 méteres magasságból csodálható meg.

Kapott is a lehetőségen a Genesis, és néhány hete az ötödik legnagyobb német városban ejtették még a GV60 európai bemutatóját – magát a típust korábban a Vezess bemutató anyagából is megismerhették az olvasók.

To provide a truly unique experience for our guests at our all-electric GV60 European press launch event, Genesis paired with b’mine hotels to deliver a European exclusive…the GV60 brought to you in a CarLoft.



A reminder, that at Genesis we come to you. #GenesisEurope #GV60 pic.twitter.com/Ol18VegwXO