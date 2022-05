Már játsszák a mozik a Top Gun: Mavericket, mely az előzetes hírek szerint Tom Cruise filmes karrierjének pénzügyileg legjobban nyitó alkotása lehet a mozikban. A színész nem is alibizett, rengeteg melót ölt a forgatásba, valódi vadászgépekkel repült.

Hasonlóra azoknak is lehetősége nyílik, akiknek nem volt elég a filmből. Ehhez mondjuk nem árt általánosan is imádni a repülést, bár a Microsoft Flight Simulator egy olyan repülésszimulátorrá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben, ami nem feltétlenül csak a rétegjátékosok gépein található meg.

Az új Top Gun premierjére a fejlesztők is készültek egy ingyenes frissítéssel, és az F/A-18E Super Hornet megkapta azt a mintázatot, melyet Maverick gépe is visel a filmben. Emellett új lehetőségként az önjelölt vadászpilóták megtanulhatnak landolni egy anyahajón, harci manővereket végezhetnek és alacsony magasságon navigálhatnak, miközben a változatos terepre is figyelniük kell.

Ezeken felül jön egy, a filmben is látható képzeletbeli gép is a játékba: a Darkstar a hangsebesség tízszeresével is képes repülni, akár 150 ezer láb (45,7 km) magasan. Az újdonságokról az alábbiakban nézhetsz meg egy kedvcsináló videót: