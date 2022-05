Kisebb korunkban szinte mindannyian ismertünk egy jónak gondolt papírrepülő-hajtási útmutatót, mely vagy sokáig maradt a levegőben, vagy olyan messzire repült, mint senki másé. Látva azonban, hogy az igazán profik mire képesek, hamar rájöhetünk, hogy csak egyszerű kezdők vagyunk a témában.

Dél-Koreában most meg is döntötték a távolsági Guinness-rekordot: Kim Kyu Tae és tajvani, illetve dél-koreai és maláj társa olyan szerkezetet állítottak össze, mely 77 méterre és 13,4 centire repült a kiindulási ponttól – ez az érték 8 méterrel jobb a korábbi csúcsnál.

A kísérletről a Guinness Világrekordok még videót is készített, melyben leírják, hogy csak egyetlen papírlapot és némi ragasztót használhatnak azok, akik rekordot szeretnének dönteni. A srácok nem mutatták meg a nagyközönségnek, hogyan is készül csúcstartó repülőjük, a hajtogatás folyamatát elhomályosították a felvételen.

A csapat állítása szerint ha nagyobb zárt térben kísérletezhettek volna, meglett volna a 80 méteres álomhatár is. Így sem bánkódnak, hiszen már kijelölték a következő célt is: meg szeretnék dönteni a leghosszabb ideig a levegőben lévő repülő rekordját is. Jelenleg a japán Takuo Toda és repülője tartja a rekordot 29,2 másodperccel.

Ezek a srácok akár meg is nyerhették volna az egyik legnagyobb papírrepülős bajnokságot. A Red Bull által szervezett Paper Wings Magyarországon is tartott selejtezőket az év korábbi részében, a világdöntőt pedig május 14-én tartották Ausztriában. A Hangar-7 belsejében végül egy 61,11 méteres, illetve 14,86 másodperces repülés is elég volt a kategóriagyőzelmekhez.