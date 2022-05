A 12 üléses Tango típusú repülő különleges festést kapott, törzsének oldalán a klasszis csatár látható, amint megcsókolja 1986-as világbajnoki trófeát, a hátsó részét pedig szintén Maradona arcképe díszíti. A két szárnyán a mexikói vb negyeddöntőjében az angoloknak lőtt két gólját, az “Isten kezeként” elhíresültet, és a minden idők egyik legnagyszerűbb góljának tartott szóló találatát jelenítették meg. A jármű belsejét múzeummá alakították.

Diego Maradona tribute plane unveiled in Argentina



Tango D10S – a 12-seater financed by an Argentine fintech company - is designed as a flying museum in tribute to the legend, who died of a heart attack in Nov 2020.



