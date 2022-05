Szokásos módon a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, szombaton rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, idén június 25-én. Ebben az évben a kiállítóterek és gyűjtemények újra teljes erőbedobással koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a varázslatos nyárestét.

A Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne 2022-ben Szolnok lesz: Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyén és térségében több mint 30 kiállítóhely várja majd azokat, akik szombat éjjel a szórakozás ezen formáját választják. A városban ingyenesen vehető majd igénybe a városnéző kisvonat, amellyel bejárhatóak a részt vevő intézmények és különleges programjaik, amelyek közül néhány az év során nem, vagy csak korlátozottan elérhető.

Mind közül talán a legizgalmasabb éjszakai látványosság a RepTár lehet. A 2016-ban Az Év Turisztikai Attrakciója címet elnyerő kiállítótér repülőit ezúttal belülről is meg lehet tekinteni egy zseblámpás túrán, mégpedig igazi pilótákkal.

A városban épületbejárásokkal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, filmvetítésekkel, vetélkedőkkel, bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, bábelőadással, nyereményjátékkal is várják az érdeklődőket. A templomokban és könyvtárakban egyedülálló tárlatvezetésekkel fogadják a látogatókat, de nyitva lesznek katonai és vasúti létesítmények is, valamint olyan kuriózumok is színesítik a kínálatot, mint az éjszakai vásár vagy a veteránjármű-kiállítás.

Nem csak Szolnok várja azonban a látogatókat: a programsorozat országos, június 15-én pedig kiderül minden részlet a szervezők tájékoztatásának köszönhetően.