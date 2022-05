A Star Wars-láz az utóbbi években jobban pörög, mint valaha, így nem csoda, hogy a nagy cégek is próbálnak felülni erre a hype-vonatra. A Volkswagen mostani próbálkozása egészen jól sikerült a maga nemében: a wolfsburgiak az új ID. Buzz modellt, hozták össze C-3PO-val és R2-D2-val, akik éppen az Obi-Wan Kenobi kalandjait feldolgozó Disney+-sorozatot forgatják. A kisfilm egyik érdekessége, hogy a droidok nem csak a forgatás alatt droidok, hanem “a való életben”, a forgatáson kívül is.

Luke Skywalker hű társai nem is értik elsőre, miféle új szerzet bújt meg a díszletek mögött, majd amikor fényszóróit is megigazítva életre kell az elektromos kisbusz, megijednek tőle. A rémületet hamar nyugalom váltja fel, látva, hogy az ID. Buzz “mosolyog”. Csattanóként még maga a címszereplő Ewan McGregor is megjelenik, aki elhajt az autóval, megoldva a helyzetet.

A Star Wars-univerzumban egyébként egyetlen szereplő sem közlekedett autóval, azonban a franchise dolgozott már korábban is autógyártóval. Ennek volt az eredménye például ez az 1977-es Toyota Celica is:

