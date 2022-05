Nemcsak az autósportban megszokottak az óramárkás együttműködések, de a kétkerekűek világában is előfordul ilyesmi. Ezúttal a Ducati és a Bulgari jelentette be partnerkapcsolatukat, a két olasz cégnek pedig meg is született közös gyermeke, a Bulgari Aluminium Ducati Special Edition kronográf.

A név gyakorlatilag mindent elárul: a luxuscikkgyártó alumíniumházas elegáns sportórája a bolognai gyártóra jellemző vörös, fekete és fehér színeiben pompázik. Kialakításánál igyekezett mindkét márka megvillantani a rá jellemző jegyeket, így az órára nézve a teljesítmény és a szenvedély kombinációját láthatjuk az időmérő eszközt bemutató közlemény szerint.

A gumiszíjas óra koronája és hátlapja titánból készült, a hivatalos Bulgari-webshopban pedig 5 ezer eurót (1,9 millió forintot) kérnek a 100 méterig vízálló, automata luxuscikkért, melyből összesen 1000 darab készült.