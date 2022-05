Egyre több autón, főleg az elektromos példányokon láthatunk olyan felniket, melyek szinte teljesen simák, nincsenek rajtuk lyukak, rések, melyeken keresztül láthatjuk pl. a féket. Ennek oka a fogyasztás csökkentése, a sima felület ugyanis nem fogja meg a levegőt, szemben például a küllőkkel, melyeknek plusz levegőt kell tolniuk maguk előtt – ez több energia felhasználásával is jár.

Az aerodinamikusabb felnik azonban gondot is okozhatnak: a fékezéskor termelődő hő nem tud eltávozni a zárt rendszerből, mely a fékhatás romlásához, súlyos esetben teljes megszűnéséhez vezethet. A probléma kiküszöbölésére azonban megoldást talált a CompActive nevű német startup.

Az Active Aero Wheel menet közben képes alakját változtatni, a rendszer pedig nem is hangzik bonyolultan. A dolog lényege annyi, hogy a felni belső felére olyan eszközök kerülnek, melyek képesek felhajlítani az így tervezett vágásokat magán a felnin, amikor érzékelőik jeleznek, hogy megemelkedett a hőmérséklet. Így rések nyílnak az aerofelnin, távozhat a hő, de amint az érzékelők kellő hőmérséklet-csökkenést éreznek, újra teljesen simává válik a felület.

A fenti képeken is látható prototípus alkotói egyelőre még nagyobb partnereket keresnek az ötlet kereskedelmi megvalósításához. A cég hasonló aktuátorokkal megálmodott már egy olyan panelrendszert is, melyet akár a sportautók alján is el lehet helyezni. Itt az eszközök aerodinamikai elemeket mozgathatnának, növelve vagy épp csökkentve a padlólemez alatt termelődő leszorítóerőt.