Japánban igen népszerűek a kapszulahotelek. Ezeken a szálláshelyeken tényleg csak egy ágyat kínálnak a vendégeknek egy viszonylag szűk, falba épített kapszulában, ez nem az a szállodatípus, ahol egy hetet eltölt az ember luxusban úgy, hogy ki sem mozdul a négy fal közül.

Ebből is vannak azonban modernebb, korszerűbb darabok. Ilyen például a 9 Hours Woman Shinjuku nevű szálloda is, ahol – ahogy azt a neve is mutatja – csak nők szállhatnak meg. A Tokióban frissen, április 29-én nyílt kapszulahotelen látszik, hogy nagyon modern, már a bejárata is eltér a hagyományos szállodákétól: nincs például recepciós, ehelyett egy érintőképernyőn jelentkezhetnek be vagy foglalhatnak szállást a vendégek.

Habár a szálloda nevében a kilenc óra kifejezés is szerepel, nem csak 9 órát tölthetnek itt a vendégek: becsekkolásra délután 2 órától van lehetőség, és másnap reggel 10-ig kell elhagyni a létesítményt. A kapszulákhoz tartozik egy szekrény is a csomagoknak, ahol a megszálló nőket három törölköző, egy fogkefe, egy pár papucs és némi ruha várja.

A vizesblokkon kívül sehol sem kell számítani közösködésre, főleg nem a kapszulában, mely alvás közben komplett elemzést készít a pihenés minőségéről. A futurisztikus helyen nézik azt, hogy pontosan mettől meddig aludt a vendég, éjszaka hányszor forgolódott, mennyi horkolt és milyen hangerővel.

Az okos kapszulahotelben egy éjszaka 8900 forintba kerül.