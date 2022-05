A jövő héten a magyar mozikban is bemutatják Tony Scott 1986-os vadászrepülős filmje, a Top Gun folytatását, az annak idején a fiatal Tom Cruise-ből igazi világsztárt csináló alkotás folytatásában is ott lesz a színész, ráadásul újra repül is.

Crusie híres arról, hogy karrierje előrehaladtával egyre vadabb kaszkadőrmutatványokat, éles helyzeteket vállal a forgatásokon, a Top Gun: Maverickre is csak úgy mondott nemet, ha CGI nélkül, valódi F-18-asban ülve filmezik, ám volt, amire még az 59 éves színésznek is nemet mondtak: az amerikai haditengerészet nem engedte meg neki, hogy maga vezesse a vadászgépet. Cruise-t így valódi gépben, de csak utasként látjuk majd, a 70 millió dolláros kétüléses repülőt egy profi pilóta repíti – túl drága ahhoz, hogy kockáztassanak egy film kedvéért.

És hogy egyáltalán hogy merült fel Cruise részéről a repülés? Nos úgy, hogy a színész a való életben rendelkezik pilótaengedéllyel, melyet még 1994-ben szerzett, és azóta is használ, a Mission: Impossible első részében például ő maga is irányított egy helikoptert.

De nem ő az egyetlen híresség, aki a levegőben is boldogul, jó néhány más világsztár szintén elmondhatja ugyanezt magáról. Soroljuk őket.

Harrison Ford

Talán a legismertebb színész-pilóta, igaz, talán nem a legjobb okokból, hiszen a Csillagok háborúja-filmek sztárja, Indiana Jones megformálója, az egykori Jack Ryan idős korára (most 79 éves) többször is repülős baleseteivel került a hírekbe, más kérdés, hogy ebbe a sztárság is belejátszott, egy ismeretlen amatőr pilóta hasonló bakijait nem írták volna meg, ráadásul több mint 40 év repülési múlttal rendelkezett, mielőtt összejött a pár szerencsétlen eset.

Kurt Russell

Menekülés New Yorkból, A dolog, Nagy zűr Kis Kínában, Tango és Cash, a fiatalabbaknak esetleg A galaxis őrzői – naná, hogy Kurt Russellről van szó. A 71 éves színész a ’90-es években tanult meg repülni, kisebb, de akár többmotoros gépeket is elvezet.

John Travolta

Az 58 éves színész karrierje zenés-énekes szerepekkel indult az 1970-es évek végén, majd több hullámvölgy és visszatérés is követte egymást a pályáján, a repülés viszont állandóságot jelentett, ugyanis Travolta azzal 22 éves korától folyamatosan foglalkozott. Nem is kispályás: nagy kereskedelmi utasszállítókat is elvezet, sőt egy időben neki magának is volt egy Boeing 707-ese.

Bruce Dickinson

Az Iron Maiden heavy metal együttes énekese is „ebben a súlycsoportban versenyez”: a 63 éves, amúgy történész végzettségű, vívásban is magas szinten képzett dalnok a ’90-es évek közepén – amikor néhány évre kiszállt a zenekarból – tanult meg repülni, egy brit légitársaság alkalmazásában Boeing 757-eseket vezetett rendszeresen, de 2008-tól 2017-ig – immár újra a Maiden tagjaként – a banda több világturnéján is ő vezette a saját, Ed Force One-nak keresztelt Jumbo Jetjüket.

Morgan Freeman

A filmszínészként viszonylag idősen befutott 84 éves Oscar-díjas fekete színész az USA légierőjénél volt rádiós az 1950-es években, ám akkor csak bámulta a pilótákat, ő maga csak sokkal-sokkal később az ezredforduló környékén emelkedett levegőbe saját maga által vezetett repülő szerkezetben.

Clint Eastwood

Freeman filmes áttörését az 1992-es western, a Nincs bocsánat (Unforgiven) hozta meg, melyben a hamarosan 92. születésnapját ünneplő Clint Eastwood volt az egyik partnere, egyben a rendezője. Az 1960-as évektől a vásznon lévő, a névtelen emberként és Piszkos Harryként megismert többszörös Oscar-díjas gigász még az ’50-es években az USA hadseregében tanult meg helikoptert vezetni, és ezt a civil életben is folytatta.

Hillary Swank

Folytassuk egy másik Oscar-díjassal – aki Freeamnhez hasonlóan az Eastwood által rendezett Millió dolláros bébiért kapta az elismerést –, méghozzá egy hölggyel. Hillary Swank a 2009-es Ameliában alakította a női repülés egyik úttörőjét Amelia Earhartot, aki 1937-ben világ körüli szóló repülésén tűnt el a Csendes-óceán felett. A színésznő a szerep kedvéért tanult meg repülőgépet vezetni.

Gisele Bündchen

Zárjuk egy másik hölggyel – nem, neki nincs Oscar-díja… –, Gisele Bündchennel. A neve ellenére brazil modell a kilencvenes évek végén, a 2000-es években a világ egyik legfelkapottabb, legjobban kereső szupermodellje volt, helikoptert vezetni viszont csak a karrierje lefutásakor 2009-ben tanult meg, miközben épp első gyermekét várta.