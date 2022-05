Michael Collins nevét szinte mindig utolsóként említjük Neil Armstrong és Buzz Aldrin után, ha az Apollo–11 személyzetéről beszélünk. Azért lehet ez, mert ő volt az, aki hármuk közül nem szállt le a Holdra, hanem a parancsnoki modulban maradt, azonban ő is kellett ahhoz, hogy elkészüljenek a történelmi jelentőségű fotók, hogy elhangozhasson a híres mondat.

Az űrhajósok küldetésükre órát is vittek magukkal. A hivatalos beszállító az Omega volt, a svájci márka rozsdamentes acélból készült Speedmasterekkel látta el az asztronautákat. A sikeres út után a visszatérésre is készült az óragyártó, és 1014 aranyból készült, sorszámozott Speedmasterrel emlékeztek meg a problémamentes visszatérésről.

Az 1014 sorszámozott kronográfból 28-at a NASA legfontosabb alkalmazottai kaptak meg, köztük az űrhajósokkal: Collinsnak a 19-es sorszámú jutott. Ez került most kalapács alá, az érdeklődők pedig június elsejéig licitálhatnak rá a Heritage Auctions online árverésén. Az aukciós cég szerint a 18 karátos óra jó állapotban van, és ezt erősíti meg Collins kézzel írott kísérőlevele is, melyet 2021. április 28-án bekövetkezett halála előtt írt az Omega mellé – a legtöbbet kínáló ezt is megkapja a Speedmasterrel együtt.

A léc azonban már most magasan van: cikkünk megjelenésekor 135 ezer dolláron (49,5 millió forinton) állt a vételár, és nem kételkedünk abban, hogy ez még nőni fog a következő szűk két hétben.