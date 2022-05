Pollinátorok, azaz beporzók: ha ezt a fogalmat halljuk, elsősorban a méhekre gondolunk, de rajtuk kívül számos egyéb rovarfaj, valamint apró denevérek is nélkülözhetetlen szereplői a földi élet körforgásának. Ők azok, akik táplálkozás közben megtermékenyítik a növények jelentős részét. Ha nem volnának, jóval többet veszítenénk a méznél: nem csupán az ember által elfogyasztott zöldség- és gyümölcsállomány csappanna meg radikálisan, de az állatok táplálásához szükséges takarmánynövényekből is kritikus hiány lépne fel. Egyes jóslatok szerint ha a beporzók eltűnnének a Föld színéről, néhány éven belül az emberiség is követné őket.

A Pollinator Partnership (P2) nevű non-profit szervezettel, valamint a nemzeti környezetvédelmi oktatási alapítvánnyal (National Environmental Education Foundation, NEEF) karöltve ötéves projektbe fogott a Toyota az Egyesült Államokban, hogy javítsa a beporzók életkörülményeit. A projekt keretében az autógyártó 400 ezer dollárt, azaz mintegy 148 millió forintot adományoz a szervezeteknek, hogy azok valamivel több mint 10 500 hektáron teremtsenek az apró élőlények számára optimális körülményeket. Ez a terület megegyezik a Toyota észak-amerikai tevékenységei által elfoglalt hellyel.

A P2 eddig az USA, Mexikó és Kanada területén összesen 76 projekt keretében biztosított az adott területen őshonos vadvirágmagokat, facsemetéket és egyéb erőforrásokat földtulajdonosok, önkéntes szervezetek, illetve állami és szövetségi intézmények részére, és ezen keresztül eddig több mint 600 hektáron teremtett beporzóbarát körülményeket. “Az ember által termelt haszonnövények mintegy 75 százaléka, a virágzó növények 90 százaléka számára nélkülözhetetlenek a beporzók – nemcsak Észak-Amerikában, de világszerte” – világított rá a projekt jelentőségére Kelly Rourke, a Pollinator Partnership (P2) igazgatója.

A Toyota korábban is igyekezett beporzóbarát környezetet teremteni saját tevékenységeinek területén. Az autógyártó tizenhét észak-amerikai telephelyén már ma is találhatók beporzóbarát kertek, ahol többek között a fenti képen is látható királylepkék élnek; ezeket a beporzók vonulási útvonalainak figyelembe vételével alakították ki.

Más autógyártókat is foglalkoztat a méhek és egyéb beporzók kérdése: korábban írtunk arról, hogy a Bentley is rovarmentő akcióba kezdett, míg a Rolls-Royce és a Lamborghini mézet is készít hasonló elvek mentén.