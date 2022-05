Kiosztották a hazai gasztroélet legjelentősebb elismeréseit az Audi Dining Guide Év Étterme díjátadó gálán a Várkert Bazárban.

Az év étterme a Rumour by Rácz Jenő lett, amely egyedi, különleges vacsoraélményben részesíti az asztalt – a díj után most már pláne – jó előre lefoglalt vendégeket. A tévészereplései miatt már-már celebbé vált séf és Gerendai Károly közös projektje a Rumour, amely az úgynevezett „chef’s table” koncepció szerint működik.

Ez egyfajta gasztroszínház, a lényege, hogy a séf, a sommelier és az étterem személyzete “bevezeti” a látványkonyhát körülülő vendégeket a vacsora elkészültébe.

Rengeteg egyéb díjat is kiosztottak a gálán. Többek között a Szulló-Széll féle Stand nyerte a Restaurant Best of The Best díjat, az első alkalommal odaítélt Év Cocktail Bárja díjat a Black Swan Budapest, míg a Fenntarthatósági díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte el.

Természetesen díjazták a desszertek legjobb elkészítőit is. Az Év Cukrász Teljesítményéért díjat Menyhárt Attila vehette át, az év cukrászdája pedig a Málna The Pastry Shop lett.