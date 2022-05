Februárban lett az Aston Martin hivatalos órapartnere a Girard-Perregaux. A svájci márka nem tartozik napjaink legismertebb órakészítői közé, pedig már 1791 óta készítik luxuskategóriát képviselő termékeiket. Korábban már bemutattuk az autógyártóval készített első közös terméket. Árban ugyan nem veszi fel azzal a versenyt, de látványosságba igen az alábbi újdonság, mely jelentős mértékben kapcsolódik a Forma-1-hez is.

A Laureato Absolute Chronograph AMF1 Edition legnagyobb különlegessége, hogy Forma-1-es autóalkatrészek felhasználásával készült: az Aston Martin 2021-es versenygépének elemeiből kétféle karbonkompozit anyagot készítettek, melyek az óra fő alapanyagát képezik. Az így született termék nem csak látványos, köszönhetően a szénszálas mintázatnak, hanem ultrakönnyű is.

Színeiben is a 46 óra járástartalékkal rendelkező kronográf az Aston Martin világát idézi. Az órából 306 darab készül – hogy miért pont ennyi, arra is van magyarázat: ennyi a Brit Nagydíj hossza kilométerben, melyet Sebastian Vettel és Lance Stroll is teljesíthet, ha minden rendben alakul náluk. Az új órát nem hordhatják verseny közben a pilóták, ellenben azokkal, akik hajlandóak 21500 fontot, átszámítva 9,77 millió forintot áldozni az időmérő eszközre.