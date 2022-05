A koronavírus-járványt követően a Japánban található Abu városa pénzügyi segítséget szeretett volna nyújtani 463 helyi háztartásnak, akiknek fejenként 100 ezer jent fizettek volna. Amikor azonban a banki átutalásra került sor, hiba csúszott a rendszerbe, ugyanis az összegeket egyetlen ember kapta meg. A bank ugyanis rosszul kapta meg a kifizetési listát a városvezetéstől, így a lista első helyén található 24 éves férfi 46,3 millió jennel (133 millió forinttal) lett gazdagabb egyik napról a másikra.

A tévedésre április 8-án jött rá a szerencsés ember, aki elkezdte átmozgatni egy második számlára a hirtelen jött vagyont 600 ezer jenes (1,7 millió forintos) részletekben. Ezt két hétig tehette nyugodtan, tettére pedig nem derült fény. A város csak április 21-én érte el a férfit, aki közölte, hogy a pénz eltűnt a számlájáról, amit “nem tud visszacsinálni”, viszont megfizet bűnéért és nem lóg meg a hatóságok elől.

Végül azonban nem túl meglepő módon meglépett a vagyonnal. Távollétében a városvezetés bírósághoz fordult, ahol benyújtottak egy 51,16 millió jenes (147 millió forintos) keresetet a férfi ellen az eltulajdonított vagyon, illetve az ilyen-olyan pluszköltségek miatt. Kérdéses azonban, hogy be is tudják-e rajta hajtani, ugyanis a városban csak rövid ideig élő férfi, ha képes tíz évig elrejtőzni a hatóságok elől, akkor legálisan is megtarthatja az összeget, a kereset pedig elévül. Eddig egészen jól ment neki ez a feladat, hiszen könnyedén sikerült lelépnie.