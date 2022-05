Nem csak karácsonykor lehet mézeskalácsot sütni, pláne nem a svéd Caroline Erikssonnál, akinek ez szobrainak fő alapanyaga. A hölgy főként látványos filmes karaktereket készít el az édességből, legyen szó például A galaxis őrzői szereplőiről vagy épp Predatorról.

Kisebb és nagyobb szobrokat egyaránt alkot Eriksson, a munka azonban minden esetben papírral és ceruzával kezdődik: először lerajzolja, mit is akar elkészíteni. A nagyobb alkotásoknál készít egy fémhálót, melyre aztán jöhet a mézeskalács: az emberméretű szobrok tésztájának megalkotásához simán elhasznál 5 kg cukrot és 6,8 kg lisztet is, melyet formáz, majd a legapróbb részletek kidolgozása után ehető festékkel ken le, hogy színében is tökéletes legyen a remekmű.

Eriksson az évek során odáig jutott, hogy már megrendelésre is készít szobrokat: tavaly év végén a PlayStation kérte meg, hogy a Ratchet & Clank című videojátékhoz készítsen egy installációt. A részletgazdag alkotást Stockholmban ki is állították az ünnepek alatt, így promótálva a játékot.