A világ egyik legnépszerűbb priváttengeralattjáró-gyártó cégének flottája új taggal bővült. Az U-Boat Worx – melyről itt írtunk korábban – megalkotta az UWEP nevű óriásjárművét. A név az Under Water Entertainment Platform, vagyis a víz alatti szórakoztatóplatform rövidítése.

Mint neve is mutatja, a hajót elsősorban a szórakozásra találták ki. Ez azonban nem csak annyit tesz, hogy az utasok minden korábbinál nagyobb üvegablakokon bámulhatják az óceán fenekét különleges élőlények után kutatva (persze erre is van lehetőség): a hangulat olyan lesz, mint a luxus-óceánjárókon, csak épp a víz alatt.

Persze igény kérdése, hogy pontosan hogyan szabják személyre a 115 láb (35 méter) hosszú tengeralattjáró belsejében elterülő 148 négyzetméternyi hasznos területet. Kialakítható itt például egy 64 fő + a személyzet számára kényelmesen használható étterem, de 120 fős partik, egy víz alatti edzőterem vagy éppen egy kaszinó is lehet a helyből, közel 200 méteres mélységben.

Az alkotók szerint az újdonság extravagáns esküvői helyszín is lehet, de kiállítások, bemutatók vagy éppen előadások otthonául is szolgálhat. Bónuszként érdemes megemlíteni, hogy a keszonbetegségtől nem kell tartani az itt utazóknak, a légkondicionált kabinban végig megfelelő a légnyomás. Indulástól számítva akár 24 órán át is a mélyben lehet tartózkodni, ennyit bírnak ugyanis az akkumulátorok egy töltéssel, melyek a teljesen autonóm UWEP hajtásáért felelnek.