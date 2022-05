Manapság a szélenergia kapcsán az ország nyugati felében is megtalálható szélturbinák juthatnak az eszünkbe. Ezeknek azonban van egy hátrányuk, hívja fel rá a figyelmet a SkySails Group: a földfelszínhez képest viszonylag alacsonyan található energiatermelők magasságában a szél nem fúj olyan erősen, mint néhány száz méterrel magasabban.

Az említett cég kitalált egy megoldást arra, hogyan lehetne hasznosítani a magasabban található légrétegek erősebb mozgását. Erőművük fő eleme egy siklóernyőhöz hasonló ernyő, mely egy hosszú kábellel csatlakozik a földi egységben található generátorhoz. Ahogy fúj a szél, az ernyő 8-as alakokat leírva repül egyre magasabbra, egészen 800 méterre fel. Miközben magasságot nyer, a földi egységben a generátort forgatja a hozzá kötött kábel segítségével, így termelődik az energia, mely egy akkumulátorban tárolódik.

A 800 méteres magasság elérése után az ernyő olyan helyzetbe kerül, ahonnan minimális energiabefektetéssel visszahúzza azt a földre az ekkor motorként funkcionáló generátor. Mielőtt újrakezdődne a folyamat, az összegyűjtött áramot a rendszer átadja a villamoshálózatnak, az akkumulátor újra üressé válik.

A fejlesztők szerint a rendszer szárazföldön és vízen is használható lenne, utóbbi területen 700 méteres mélységig tudják megoldani a szélerőmű rögzítését. A SkySails-féle megoldást óceánjáró teherhajókon már bevetették, ahol használatával sikeresen termeltek akár 2 MW energiát is (összehasonlításképpen egy paksi blokk teljesítménye nagyjából 500 MW, és van belőlük négy). A földi mobil egységek egyelőre még nem hozzák ezt a szintet, de már manapság is képesek 200 kW energia termelésére.