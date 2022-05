Magyar idő szerint szerda este tartották a Google I/O 2022 nevű eseményét, ahol az éves nagy-nagy bejelentéseket elpuffogtatja a cég: az új Pixel telefontól kezdve az okosszemüvegen és -órán át a tabletig, zajszűrős fülhallgatóig tényleg mindenről volt szó. Az egyik legérdekesebb dolgot mi is kiemeltük mely a Google Térképpel kapcsolatos.

A cégóriás térképszolgáltatását használók már eddig is számos hasznos vagy épp kevésbe hasznos funkcióval találkozhattak az alkalmazásban, a most bejelentett újítás azonban olyasvalami, amiről nem is gondoltuk, hogy megvalósítható. Az év későbbi szakaszában vezetik be az Immersive View nézetet, ami kis túlzással olyan lesz, mint az Utcakép, csak a levegőből.

A felhasználók lényegében egy mesterségesen generált 3D-s, bejárható képet kapnak az éppen nézett városról, ám az egészben az a csavar, hogy az a valós képet mutatja forgalommal, járókelőkkel vagy épp lombhullató fákkal ősszel. A rendszer a hivatalos bejelentés szerint az Utcaképet rögzítő, autókra szerelt kamerák képeit fogja kombinálni valós idejű műholdas felvételekkel, de nem tartjuk elképzelhetetlennek azt sem, hogy a későbbiekben a telefonok GPS-adatait is felhasználják majd ehhez, ahogy azt az útvonaltervezőnél is teszik.

A funkció első körben csak a világ öt városának (Los Angeles, London, New York, San Francisco és Tokió) legnépszerűbb részein lesz elérhető, de ez érthető is, hiszen rendkívül erőforrásigényes fejlesztésről van szó még Google-mércével is mérve.

Emellett hasznos újítás lesz az útvonaltervezőnél az eco-célbavezetés, azaz a program a leginkább környezetkímélő úton visz majd A-ból B-be, ha azt kérik tőle – egyelőre azonban csak az Egyesült Államok és Kanada útjain választható ez a funkció.