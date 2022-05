2009-ben jelent meg James Cameron sci-fi-filmje, az Avatar. A 237 millió dollárból készült alkotás sokáig a legtöbb bevételt termelő film volt, ami nem is csoda: korát megelőző technikai vívmányokat is felhasználtak a két évig készülő mozihoz, mely a nézőket is lenyűgözte. A rendező már akkor is a folytatáson gondolkodott, de egy évtizeddel később is még csak ott tartunk, ahol az első rész véget ért.

Idén azonban változik a helyzet, ugyanis decemberben végre megjelenik az évek óta a fiókban pihenő film. Az Avatar: A víz útja 13 évvel játszódik majd az első rész eseményei után, épp ennyi idő telt el a valóságban is. A színészek a régiek, a főszereplőpáros Sam Worthington és Zoe Saldana mellett Sigourney Weaver és Stephen Lang is folytatja az elkezdett munkát.

Néhány történetfoszlány már ismert volt a trailer előtt is: a filmben már egy új generációt is láthatunk, köztük a főszereplő Jake Sully fiát is, aki valamilyen módon szintén belekeveredik a konfliktusokba.

Az új Avatar-film hazai premierje december 15-én lesz. Reméljük, hogy utána nem kell ilyen hosszú időt várni az Avatar harmadik részére: korábban Cameron azt mondta, hogy az Avatar 2 megjelenésekor elkezdenek az Avatar 3 befejezésén dolgozni.